شكرا لقرائتكم الأهلى يضع برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز محمد هانى لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجاً علاجياً مكثفاً لتجهيز محمد هاني ظهير أيمن الفريق لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ويعاني محمد هاني من جذع في الركبة وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة منتخبنا الوطني الأولى أمام توجو، ويتواجد محمد هاني في مقر الأهلي غداً الثلاثاء من أجل الخضوع لفحص طبي على ان يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.

كما خضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية في النادي وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره في القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم، وقام الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادي من المقاولون العرب.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت تُنسّق مع نظيرتها في المقاولون العرب طوال الفترة الماضية بشأن حقيقة مُعاناة طاهر محمد طاهر من إصابات وتأكد مسئولو الأهلي من سلامة اللاعب وعدم شكواه من آية آلام أو إصابات خطيرة وصعبة وأثبتت الفحوصات وتحاليل الدم الشاملة، وكذلك الأشعة التى خضع لها اللاعب على "العضلات" أن طاهر طاهر سليم تماماً ولا يعاني من أية آلام من أي نوع .