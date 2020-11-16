شكرا لقرائتكم رئيس لجنة مكافحة كورونا يزف بشرى سعيدة بشأن محمد صلاح وكواليس رحلة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن تأتى مسحة كورونا المقرر إجراؤها للنجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى الخميس المقبل سلبية مؤكداً أن الفرعون المصرى حالته مستقرة ولا تدعو للقلق ، وقال حسام حسنى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" نمر هذه الأيام بمرحلة خطيرة فى مصر فهى فترة تغير فصول ودخول البرد ونراهن على وعى المصريين لحماية بلادهم من هذا الوباء عن طريق التمسك بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لاننا فى مرحلة دراسة لإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس فلم تتوصل أى دولة فى العالم حتى الان لإنتاج لقاح ، وأثبت اللقاح الامريكى فاعلية بنسبة 90 % ، ومفيش دولة فى العالم ستحصل على اللقاح لكل سكانها ، ولكننا فى مصر كنا سباقين فى هذا الصدد وسنوفر اللقاح فور إقراره لكل الحالات الحرجة وللفرق الطبية بمستفيات العزل "

وتابع حسام حسنى :"محمد صلاح لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولكنه ثبت إصابته بالمسحات الدورية قبل المباريات ، بجانب لاعب أخر من منتخب توجو لايزال يتلقى العلاج بمصر ولم يغادر مع منتخب بلاده لحين التأكد من سلامته"

ويضيف حسام حسنى :"أجرينا أشعة مقطعية لصلاح فور ثبوت الاصابة وجاءت سليمة تماماً وأخضعنا النجم الكبير لسلسلة تحاليل أثبتت وجود نقص بسيط فى كرات الدم البيضاء بفعل فيروس كورونا ، وقررنا منحه البورتوكول العلاجى بدون أدوية كورتيزون لان الحالة بسيطة والزمناه بالراحة التامة مع العزل لمنع تفشى الفيروس بين المخالطين له"

وعن نقل صلاح للجونة قال حسام حسنى :" بسفر المنتخب للجونة طلب صلاح أن يتوجه للجونة وبالفعل وافقنا وجهزنا سيارة معقمة وألزمنا اللاعب بالتوقف كل 70 دقيقة بالسيارة والوقوف لفترة ثم العودة لإستكمال رحلة السفر لمنحه مزيد من الراحة وتم تأمين المصاحبين له بالرحلة بإجراءات احترازية مشددة للغاية"

تابع حسام حسنى:" الاجهزة الطبية بنادى ليفربول تتواصل معنا ولم يتدخلوا سواء فى التشخيص أو العلاج ووافقوا على سفره للجونة "

ويضيف حسام حسنى :" صلاح سوف يخضع لمسحة كورونا جديدة يوم الخميس ، والمعتاد أن المسحة الثانية للمصاب بكورونا بدون أعراض مثل صلاح فرص ظهورها سلبية تكون بنسبة 50 % وأتوقع أن تظهر مسحة صلاح سلبية لان حالته مطمئنة ، وبمرور عشرة أيام على إصابة صلاح يصبح شخص متعافى طالما كانت الاصابة بدون أعراض"

وتابع :"صلاح ممكن يسافر انجلترا حال ثبوت سلبية مسحة كورونا الخميس المقبل ولكن الافضل أن يعاود اجراء المسحة بعد 48 ساعة للتأكد من سلبيتها ووقتها يسافر بدون أى متاعب ويعود لتدريباته بعد مرور 10 أيام من تاريخ الاصابة".

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كشف مصدر مقرب من محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وأنه سيقيم هناك فى فيلا على البحر، وأوضح المصدر أن محمد صلاح سيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة ولم تظهر أى أعراض عليه، ويأتى سفر نجم منتخبنا الوطنى للجونة لاستكمال فترة العزل الطبى هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم.

وحصل نجم ليفربول الإنجليزى على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى فى الجونة، وسيُجرى اللاعب مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.