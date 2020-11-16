شكرا لقرائتكم شوبير يؤكد لحاق محمد هانى بنهائى أفريقيا.. واستغراب لاعبى الأهلى من عودة فاروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن محمد هانى نجم النادى الأهلى لن تمنعه الإصابة من المشاركة فى نهائى دوري الأبطال الافريقى ،وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"هانى خد خبطة فى المباراة وكمل لعب وطول اللقاء كان حاسس بزنة فى الركبة وبعد المباراة شعر بوجع وأخبر الطبيب الذى أجرى له أشعة أكدت وجود جزع بسيط جدا فى الرباط الخارجى للركبة ، واللاعب يشعر بألم خفيف "

وتابع شوبير:"مباراة توجو أقيمت 14 نوفمبر وسوف يستمر محمد هانى فى برنامجه العلاجى حتى يوم 22 نوفمبر وسيخوض التدريبات الجماعية مع الأهلى بداية من يوم 23 نوفمبر بشكل عادى وممكن قبل هذا التاريخ ولكن المضمون هو ظهوره يوم 23 نوفمبر وعلى مسئوليتى الشخصية محمد هانى سيلحق بنهائى دوري الابطال الافريقى بشكل عادى"

وعن الصفقات الجديدة فى الاهلى قال شوبير:" لاعبو الاهلى مبسوطين بالتعاقد مع بدر بانون وشايفين أنه لاعب كويس ومكسب للفريق وسيكون مناسب لخطة موسيمانى ، واللاعيبة مبسوطة بردو من ضم طاهر محمد طاهر ولكن فى حالة دهشة وليست رفض من إقدام الاهلى على عودة محمد فاروق ، اللاعيبة مستغربة للغاية من القرار".

وعن أزمة مروان محسن قال شوبير:" الناس مكبرة الموضوع أوى مع انها حادثة عادية بتحصل مع أى حد فينا وبتحصل كل يوم 3 الاف مرة، مروان خبط شخص ولم يتركه بل اتصل بالاسعاف بنفسه وذهب للتحقيق ، ليه بقى فيه تربص ، انا زمان عملت حادثة فى الدقى وانا رايح التمرين وصدمته وخدته فى العربية على المستشفى كان عنده جرح فى رأسه وكان معترف انه غلطان وأصريت أوصله للبيت ومروحتش للتمرين وبعد سنة فوجئت بصحفى بيقولى أسرة الشخص اللى صدمته هترفع عليك قضية وهو أمر عارى تماماً من الصحة"

وفى وقت سابق ، أعلن مسئولو النادي الاهلي أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق يحتاج إلى سبعة أيام على أقصى تقدير حتى يشارك في تدريبات الفريق الجماعية إستعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيخوض اللاعب برنامج تأهيلي الأيام المقبلة بالنادي للتعافي من إصابته الأخيرة التى تعرض لها في المنتخب الوطني الأول وكانت عبارة عن جذع في الرباط الخارجي للركبة.

وتسببت إصابة محمد هاني في خروجه من معسكر منتخب مصر الذي وصل توجو مساء أمس ، الأحد، لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2022) وجاءت إصابة ظهير أيمن الاهلي في لقاء مصر وتوجو أمس الأول بالقاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات والذي إنتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأثارت إصابة محمد هاني حالة من القلق بين جماهير الاهلي خوفاً من عدم لحاق اللاعب بنهائي أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري قبل أن يؤكد مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب سيخضع لفحص طبي غداً ، الثلاثاء، بالنادي وسيحتاج فترة من خمسة لسبعة أيام بعدها يعود للتدريبات الجماعية ليكون جاهزاً للنهائي الافريقي المُرتقب.