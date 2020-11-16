شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر يحتفل بعيد ميلاده الـ44 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ44، فهو من مواليد 16 نوفمبر عام 1976.

إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبي السكندري، ثم انتقل للإسماعيلي ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.

خلال مسيرة الشاطر الكروية حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أى لاعب على مدار المواسم الماضية وهو التتويج ببطولة الدورى مع ثلاث فرق مختلفة، فتوج "الشاطر" بقلب الدوري العام مع الإسماعيلي موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004"، كما فاز به أيضا للمرة الثالثة مع الأهلي من خلال تواجده داخل القلعة الحمراء منذ موسم 2005 وحتى 2009.

وحقق إسلام الشاطر رقمًا قياسيًا أيضا بعد تتويجه بـ20 بطولة مع أربعة أندية مختلفة، بدأ الشاطر ببطولتى الدورى2001-2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي 2005، 2006، 2008 والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأهلي أيضًا وكأس السوبر الأفريقي 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلي والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصري 2009.

يملك إسلام الشاطر فى ذاكرته الكروية 4 مباريات لاتنسى على رأسها لقاء الإسماعيلي والأهلي الذي انتهى بنتيجة 4-4 في الدوري والذى كان سببا رئيسيا في تتويج الدراويش بالدوري، وانتصار الإسماعيلي 4-0 على الأهلي في دوري أبطال العرب، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، ومباراة الأهلى والصفاقسى التونسى التى توج فيها المارد الاحمر بدوري الأبطال أفريقيا بهدف قاتل حيث قدم الشاطر نصف ساعة تاريخية فى تلك المباراة ، فضلا عن نهائى كأس مصر بين الاهلى وحرس الحدود حينما كان لاعباً فى الفريق الساحلى وقاد فريقه لخطف لقب الكأس من أنياب الاهلى .

وحتى بعد اعلانه قرار الاعتزال لم يبتعد إسلام الشاطر عن النجاح فلقد تفرغ للعمل الاعلامى ونجح فى إدارة حوارات ممتعة مع مشاهير الكرة المصرية بقناة الاهلى .