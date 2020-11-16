شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بالنجمة السادسة لدورى الأبطال على حساب القطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر 2008 توج الأهلى بطلاً لأفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه، بعد التعادل مع القطن الكاميرونى بهدفين لكل منهما فى مدينة جاروا الكاميرونية ، صعد الأهلى على رأس مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة على حساب ديناموز هرارى صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط، ليلاقى الأهلى أنيمبا النيجيرى، ويتعادل معه فى الخارج، ويفوز عليه فى القاهرة بهدف نظيف.

وفى المباراة النهائية استقبل الأهلى القطن الكاميرونى فى القاهرة وفاز عليه 2-0، سجل الثنائية وائل جمعة وفلافيو وتعادل معه فى الكاميرون بهدفين لمثلهما تحت القيادة الفنية للبرتغالى مانويل جوزيه ، سجل هدفى المارد الأحمر أحمد حسن وشادى محمد.

وتحلم جماهير الأهلى ومجلس إدارته بالعودة مجدداً للتتويج بدورى أبطال أفريقيا، بعدما غابت تلك البطولة عن خزينة القلعة الحمراء منذ عام 2013 لاسيما بعد أن وصل المارد الأحمر للمباراة النهائية بدورى الأبطال بالنسخة الجارية وضرب موعداً مع غريمه التقليدى الزمالك فى 27 نوفمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 30 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 14 مرة منها الأهلى 8 القاب والزمالك 5 القاب و الإسماعيلى لقب واحد.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.