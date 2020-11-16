شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حازم إمام بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أصيب حازم إمام لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بفيروس كورونا، وهو يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وفقداناً لحاسة التذوق وسعالاً، وقام بعزل نفسه منذ أمس الأول.

ويخضع حازم إمام لمسحة جديدة الأربعاء المقبل لتحديد ما إذا كان تعافى من الفيروس من عدمه، ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب القاهرة الدولي.

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