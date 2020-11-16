دوري الأمم الأوروبية: فينالدوم يهدي دي بور فوزه الأول كمدرب لهولندا

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امستردام: أهدى جورجينيو فينالدوم مدرب المنتخب الهولندي الجديد فرانك دي بور فوزه الأول وأعاد "الطواحين" الى سكة الانتصارات على حساب المنتخب البوسني 3-1 الأحد في أمستردام، وذلك في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ودخل المنتخب الهولندي اللقاء الذي أقيم خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، على خلفية أربع مباريات (بينها وديتان) من دون فوز في مستهل مشواره تحت اشراف دي بور الذي خلف رونالد كومان في 23 أيلول/سبتمبر بعد انتقال الأخير لبرشلونة الإسباني، وهو أمر لم يحصل لأي مدرب في مستهل مشواره مع "الطواحين".

لكن فينالدوم بمساهمة ملفتة من ممفيس ديباي، منح هولندا فوزا غاليا بعد هزيمة وتعادلين في الجولات الثلاث الماضية، وأبقى على آمال بلاده في احراز المركز الأول والتأهل الى الدور النهائي المقرر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بتسجيله ثنائية.

ومهد لاعب ليفربول الإنكليزي الطريق أمام منتخب بلاده لتحقيق الفوز، بتسجيله الهدف الأول منذ الدقيقة السادسة بعد لعبة جماعية وعرضية من دنزل دامفريز، ثم الثاني في الدقيقة 14 بعد تمريرة رأسية من ستيفن بيرغويس.

وفي بداية الشوط الثاني، وجه ممفيس ديباي الضربة القاضية للضيوف وأكد إنزالهم الى المستوى الثاني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 55 بعد تمريرة أخرى لدامفريز.

ورغم تمكن البديل إسماعيل بريفلياك من إعادة الأمل الى الضيوف بتسجيله هدف تقليص الفارق من أول لمسة له للكرة (63)، تمكن رجال دي بور من السير بالمباراة الى بر الأمان ومنح بلادهم الفوز الأول منذ الجولة الافتتاحية حين تغلبوا على خصمتها المقبلة والأخيرة بولندا 1-صفر في أيلول/سبتمبر.

ورفعت هولندا رصيدها الى 8 نقاط وتصدرت المجموعة موقتا بانتظار مباراة بولندا (7 نقاط) ومضيفتها إيطاليا (6 نقاط) في وقت لاحق الأحد.

وفي المقابل، تجمد رصيد البوسنة عند نقطتين في المركز الأخير وتأكد هبوطها الى المستوى الثاني قبل حتى أن تخوض مباراتها في الجولة الأخيرة ضد ضيفتها إيطاليا الأربعاء.