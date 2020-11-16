شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فندق إقامة منتخب مصر فى توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد منتخب مصر فى مدينة لومى عاصمة توجو بأحد أكبر الفنادق هناك والذى يبلغ27 دورا ويتواجد به أيضا منتخب توجو. وتشهد مدينة لومى انتشارا كبيرا للغاية للموتوسيكل، والذى يعد وسيلة المواصلات الأولى داخل المدينة ويعمل بها الكثيرون من أبناء المدينة.



إقامة الفراعنة فى توجو

من ناحية أخرى، توجه طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر للعاصمة التوجولية لومى، ونشر صورته عبر حسابه على فيس بوك أثناء ركوبه الطائرة وعلق قائلا، "دعواتكم إن شاء الله بالفوز ونرجع بـ3 نقاط يارب". وأنهى طارق مصطفى إجراءات تجديد جواز سفره للحاق ببعثة الفراعنة في توجو بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفراعنة أمس الأحد إلى توجو، بعدما فوجئ طارق مصطفى بانتهاء جواز سفره، قبل إقلاع الطائرة ليتخلّف عن السفر مع الفريق وينجح في الساعات الماضية في إنهاء إجراءات تجديده.

الفراعنة فى توجو

ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس باستاد القاهرة.

فندق المنتخب فى توجو

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.

مقر المنتخب فى توجو

من ناحية أخرى، عقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، جلسة مع طارق حامد لاعب الفراعنة لاحتواء غضبه بعد نهاية اللقاء أمام توجو فى الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتحدث البدرى مع طارق حامد وأكد له أنه لا يليق بلاعب كبير مثله أن ينفعل بهذه الطريقة بعد اللقاء، موضحا أنه دفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى البقاء بصفة أساسية لرغبته فى الهجوم والضغط وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع منتخب مصر فى المجموعة.

وفى المقابل، رد طارق حامد بأن عصبيته نتيجة غيرته على قميص منتخب مصر ورغبة منه فى المشاركة بصفة دائمة مع الفراعنة لكنه لا يوجد لديه أزمة مع الجهاز الفنى.