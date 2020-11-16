شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز محمد هانى لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبى بالنادى الأهلى برنامجاً علاجياً مكثفاً لتجهيز محمد هانى، ظهير أيمن الفريق، لمواجهة الزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر اقامتها 27 نوفمبر الجارى على استاد القاهرة، ويعانى محمد هانى من جزع فى الركبة وهى الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة منتخبنا الوطنى الأولى أمام توجو، ويتواجد محمد هانى فى مقر الأهلى غداً الثلاثاء للخضوع لفحص طبى على أن يحدد الجهاز الطبى للفريق موعد عودته للتدريبات.

ويعود الأهلى لاستئناف تدريباته غداً، الثلاثاء، بعد حصول الفريق على راحة اليوم، الاثنين، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثى الأهلى الدولى وهم التونسى على معلول، والأنجولى جيرالدو، والمالى أليو ديانج فى مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى تصفيات أمم فريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم فى التدريبات.

كما خضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى الجديد، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية فى النادى وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره فى القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم، وقام الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادى من المقاولون العرب.

ورغم أن إدارة الأهلى كانت تُنسّق مع نظيرتها فى المقاولون العرب طوال الفترة الماضية بشأن حقيقة مُعاناة طاهر محمد طاهر من إصابات وتأكد مسئولو الأهلى من سلامة اللاعب وعدم شكواه من آية آلام أو إصابات خطيرة وصعبة وأثبتت الفحوصات وتحاليل الدم الشاملة، وكذلك الأشعة التى خضع لها اللاعب على "العضلات" أن طاهر طاهر سليم تماماً ولا يعانى من أية آلام من أى نوع .