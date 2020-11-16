شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن موعد عمومية إقرار اللائحة ويؤكد: الفساد الإدارى لا يعرف اللجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لإقرار اللائحة ستعقد قبل نهاية نوفمبر الجارى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "بشكل نهائى ستعقد الجمعية العمومية لإقرار اللائحة قبل نهاية نوفمبر الجارى، بينما قرار إقامة الانتخابات من عدمها لا يزال غامضاً ."

وأضاف شوبير، "كنت أتمنى استمرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لفترة أطول، لأنها لجنة اشتغلت بدون مصالح وعملت من أجل الصالح العام ولم تتبع الفساد الإدارى فى أى مجال من مجالاتها، نعم هناك أخطاء مثل البيانات ولكنها نتاج خطأ فردى وليس جماعياً، ويجب أن نقول لهم شكراً."

وتابع شوبير، "نتمنى وضوح الرؤية بشأن موعد إقامة الانتخابات بشكل نهائى، وكذلك مصير نتائج لجان التفتيش على الأندية، خاصة أنى علمت أن نادى القاهرة تم تشكيل لجنة لإدارته بعد بعض المخالفات المالية ."

وعن فرص منتخب مصر فى التأهل لكأس الأمم الأفريقية قال شوبير، "الفوز على توجو يضمن صعود مصر بنسبة 95% والتعادل يؤكد أن الفرصة لا تزال قائمة، بينما فى حال الخسارة ستكون هناك مشكلة وسندخل حسبمة برما دون داع، والتعادل مع كينيا هو سبب هذه الازمة"

وعن إصابة حازم إمام لاعب الزمالك بكورونا قال شوبير، "نتمنى له كل الشفاء وبإذن الله سيلحق بالنهائى الأفريقى، كورونا ليست بعبع للرياضين هى أزمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط إنما بالنسبة للرياضيين فهى مسألة أيام فقط فلقد شفى منها حمدى فتحى وعلى لطفى وفرجانى ساسى وكمان أيام سوف نسمع خبر تعافى محمد صلاح نجمنا الكبير".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن انتخابات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لن تحسم من الجولة الأولى، متوقعاً أن تكون هناك جولة للإعادة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "افتكروا كلامى، انتخابات الكاف لن تحسم من الجولة الأولى وستكون هناك إعادة، خاصة أن الأربعة مرشحين سيتم استبعاد واحد منهم وتنازل الآخر، وتبدو حظوظ الثنائى هانى أبو ريدة وفوزى لقجع هى الأوفر فى الفوز ولكن يجب ألا نأمن غدر الانتخابات".

وأضاف شوبير، "كنا زمان نقول مقعد أبو ريدة مضمون أما الآن الأمور تغيرت، فلازم أبو ريدة يشتغل كويس وهو شاطر فى الانتخابات بس بلاش يعمل عداوة مع الجبلاية، خاصة أن ملهاش داعى فى الوقت الحالى".