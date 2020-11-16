شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يزف بشرى سعيدة بشأن محمد صلاح وكواليس رحلة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تأتى مسحة كورونا المقرر إجراؤها للنجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى الخميس المقبل سلبية، مؤكداً أن الفرعون المصرى حالته مستقرة ولا تدعو للقلق، وقال حسام حسنى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نمر هذه الأيام بمرحلة خطيرة فى مصر فهى فترة تغير فصول ودخول البرد، ونراهن على وعى المصريين لحماية بلادهم من هذا الوباء عن طريق التمسك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لأننا فى مرحلة دراسة لإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس، فلم تتوصل أى دولة فى العالم حتى الآن لإنتاج لقاح، وأثبت اللقاح الأمريكى فاعلية بنسبة 90 %، ومفيش دولة فى العالم ستحصل على اللقاح لكل سكانها، ولكننا فى مصر كنا سباقين فى هذا الصدد وسنوفر اللقاح فور إقراره لكل الحالات الحرجة وللفرق الطبية بمستفيات العزل ."

وأضاف حسام حسنى، "محمد صلاح لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولكنه ثبت إصابته بالمسحات الدورية قبل المباريات، بجانب لاعب آخر من منتخب توجو لا يزال يتلقى العلاج بمصر ولم يغادر مع منتخب بلاده لحين التأكد من سلامته".

وتابع حسام حسنى، "أجرينا أشعة مقطعية لصلاح فور ثبوت الإصابة وجاءت سليمة تماماً، وأخضعنا النجم الكبير لسلسلة تحاليل أثبتت وجود نقص بسيط فى كرات الدم البيضاء بفعل فيروس كورونا، وقررنا منحه البورتوكول العلاجى دون أدوية كورتيزون لأن الحالة بسيطة وألزمناه بالراحة التامة مع العزل لمنع تفشى الفيروس بين المخالطين له"

وعن نقل صلاح للجونة قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، "بسفر المنتخب للجونة طلب صلاح أن يتوجه للجونة، وبالفعل وافقنا وجهزنا سيارة معقمة وألزمنا اللاعب بالتوقف كل 70 دقيقة بالسيارة والوقوف لفترة ثم العودة لاستكمال رحلة السفر لمنحه مزيداً من الراحة وتم تأمين المصاحبين له بالرحلة بإجراءات احترازية مشددة للغاية".

وأشار حسام حسنى إلى أن "الأجهزة الطبية بنادى ليفربول تتواصل معنا ولم يتدخلوا سواء فى التشخيص أو العلاج ووافقوا على سفره للجونة "

وأضاف حسام حسنى، "صلاح سوف يخضع لمسحة كورونا جديدة الخميس المقبل، والمعتاد أن المسحة الثانية للمصاب بكورونا بدون أعراض مثل صلاح فرص ظهورها سلبية بنسبة 50 %، وأتوقع أن تظهر مسحة صلاح سلبية لأن حالته مطمئنة، وبمرور عشرة أيام على إصابة صلاح يصبح شخصاً متعافياً طالما كانت الإصابة بدون أعراض".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، "صلاح ممكن يسافر إنجلترا حال ثبوت سلبية مسحة كورونا الخميس المقبل، ولكن الأفضل أن يعاود إجراء المسحة بعد 48 ساعة للتأكد من سلبيتها ووقتها يسافر بدون أى متاعب ويعود لتدريباته بعد مرور 10 أيام من تاريخ الإصابة".

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وأنه سيقيم هناك فى فيلا على البحر، وأوضح المصدر أن محمد صلاح سيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة ولم تظهر أى أعراض عليه، ويأتى سفر نجم منتخبنا الوطنى للجونة لاستكمال فترة العزل الطبى هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم.

وحصل نجم ليفربول الإنجليزى على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى فى الجونة، وسيُجرى اللاعب مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.