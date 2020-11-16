شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق حامد "دينامو" خط الوسط فى الزمالك والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى طارق حامد، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، باحترام وتقدير الجميع في الشارع الكروي على اختلاف انتماءاته، فاللاعب يصب كل تفكيره فى الملعب فقط، ولديه رغبة جامحة في المشاركة مع ناديه أو منتخب بلاده ويمتلك حماسا لا يتواجد إلا في عدد كبير من اللاعبين وهو ما يجعله محط ثقة الخبراء والنقاد والجماهير، ولم تعكر أزمته الأخيرة عقب مباراة توجو أول أمس في تصفيات أمم أفريقيا على ثقة الجماهير فيه كواحد من أفضل لاعبي الوسط خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية.

طارق حامد يعود للتشكيل الأساسى للفراعنة فى مباراة الإياب أمام توجو المقرر لها غداً الثلاثاء فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، على حساب عمرو السولية الذى تأكد غيابه عن مباراة الإياب بسبب الايقاف بعد حصوله على إنذارين .

ويشارك طارق حامد فى مباراة الإياب أمام توجو بجوار محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، خاصة أن الجهاز الفنى للمنتخب مقتنع تماماً بإمكانات طارق حامد إلا أن غيابه عن مباراة أمس الأول كان لرغبته فى زيادة الفاعلية الهجومية لتحقيق الفوز على توجو باستاد القاهرة.

ومن جانبه أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إنه لم تحدث أزمة مع طارق حامد لاعب وسط الفراعنة قائلا عن حقيقة وجود أزمة معه:"أزمة مع طارق؟ لا لم يحدث أي أزمة مع طارق حامد على الإطلاق وهو لاعب ممتاز مثله مثل كل اللاعبين"، وذلك بعدما غادر طارق حامد الملعب غاضبا عقب نهاية مباراة توجو حيث قام بركل "الاستاند" المتواجد فى ملعب المباراة ثم أكد البدرى إنه لم يحدث أي شئ مع اللاعب الذى جلس على مقاعد البدلاء وشارك كبديل فى الدقيقة 81. ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب طارق حامد فى الصور التالية: