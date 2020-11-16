شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يؤكد لحاق محمد هانى بنهائى أفريقيا.. واستغراب لاعبى الأهلى من عودة فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن إصابة محمد هانى، نجم النادى الأهلى، لن تمنعه من اللحاق بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هانى خد خبطة فى المباراة وكمل لعب وطول اللقاء كان حاسس بزنة فى الركبة، وبعد المباراة شعر بوجع وأخبر الطبيب الذى أجرى له أشعة أكدت وجود جزع بسيط جداً فى الرباط الخارجى للركبة، واللاعب يشعر بألم خفيف "

وأضاف شوبير، "مباراة توجو أقيمت 14 نوفمبر وسوف يستمر محمد هانى فى برنامجه العلاجى حتى يوم 22 نوفمبر، وسيخوض التدريبات الجماعية مع الأهلى بداية من يوم 23 نوفمبر بشكل عادى وممكن قبل هذا التاريخ، ولكن المضمون هو ظهوره يوم 23 نوفمبر وعلى مسئوليتى الشخصية محمد هانى سيلحق بنهائى دورى الابطال الافريقى بشكل عادى"

وعن الصفقات الجديدة فى الأهلى قال شوبير، "لاعبو الأهلى مبسوطين بالتعاقد مع بدر بانون وشايفين أنه لاعب كويس ومكسب للفريق وسيكون مناسبا لخطة موسيمانى، واللاعيبة مبسوطة من ضم طاهر محمد طاهر ولكن فى حالة دهشة وليس رفضا من إقدام الأهلى على عودة محمد فاروق، اللاعيبة مستغربة للغاية من القرار".

وعن أزمة مروان محسن قال شوبير، "الناس مكبرة الموضوع أوى مع إنها حادثة عادية بتحصل مع أى حد فينا وبتحصل كل يوم 3 آلاف مرة، مروان خبط شخص ولم يتركه بل اتصل بالإسعاف بنفسه وذهب للتحقيق، ليه بقى فيه تربص، أنا زمان عملت حادثة فى الدقى وأنا رايح التمرين وصدمته وخدته فى العربية على المستشفى كان عنده جرح فى رأسه وكان معترف إنه غلطان وأصررت على توصيله للبيت ومروحتش للتمرين وبعد سنة فوجئت بصحفى بيقولى أسرة الشخص اللى صدمته هترفع عليك قضية وهو أمر عارى تماماً من الصحة".

وفى وقت سابق، أعلن مسئولو النادى الاهلى أن محمد هانى ظهير أيمن الفريق يحتاج إلى سبعة أيام على أقصى تقدير حتى يشارك فى تدريبات الفريق الجماعية إستعداداً لنهائى دورى أبطال أفريقيا حيث سيخوض اللاعب برنامج تأهيلى الأيام المقبلة بالنادى للتعافى من إصابته الأخيرة التى تعرض لها فى المنتخب الوطنى الأول وكانت عبارة عن جذع فى الرباط الخارجى للركبة.

وتسببت إصابة محمد هاني فى خروجه من معسكر منتخب مصر الذى وصل توجو مساء أمس، الأحد، لمواجهة منتخبها فى الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2022) وجاءت إصابة ظهير أيمن الاهلى فى لقاء مصر وتوجو أمس الأول بالقاهرة فى الجولة الثالثة من التصفيات والذى إنتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأثارت إصابة محمد هانى حالة من القلق بين جماهير الاهلى خوفاً من عدم لحاق اللاعب بنهائى أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى قبل أن يؤكد مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب سيخضع لفحص طبى غداً، الثلاثاء، بالنادى وسيحتاج فترة من خمسة لسبعة أيام بعدها يعود للتدريبات الجماعية ليكون جاهزاً للنهائى الافريقى المُرتقب.