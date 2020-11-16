رئيس اللجنة العلمية: صلاح يُعالج بالبروتوكول المصري.. وليفربول لم يتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بوزارة الصحة على استقرار الحالة الصحية لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية له أثناء تواجده بمعسكر منتخب مصر الأخير.

وقال رئيس اللجنة العلمية في تصريحات لقناة "أون" "محمد صلاح من اليوم الأول وإصابته طفيفة، المسحة الطبية هي التي أثبتت الإيجابية وبعد ذلك قال أنه عانى من إرهاق".

وتابع "نحن نعتبر حالته بسيطة والأعراض ليست قوية وأموره مستقرة للغاية وكل التحاليل طيبة".

وأضاف "كان يتواجد في غرفة منفصلة بفندق إقامة معسكر المنتخب، وعندما انتهى المعسكر في مصر كان يجب أن يتم تغيير مقر إقامته وبالتالي تم نقله للجونة".

واستمر "تم نقله للجونة عبر سيارة خاصة وتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية حتى لا يتم نقل العدوى للشخص المتواجد معه في السيارة ولا يوجد أي مشاكل".

وأشار "حالات العزل المنزلي لا تحتاج رعاية طبية لصيقة لكن تحتاج للمتابعة، هو يتواصل معي ونتابع حالته بشكل كامل وهو ملتزم بالعلاج".

وصرح "المسحة الجديدة يوم الخميس المقبل إن شاء الله، درجة حرارته في المعدل الطبيعي وكل التحاليل تشير الى أن حالته طيبة ولا يوجد أي مشاكل".

وواصل "تم تطبيق البروتوكول الطبي كما هو متبع مع أي شخص يتعرض للإصابة بكورونا سواء التحاليل أو أي أشعة للإطمئنان عليه بأحد مستشفيات وزارة الصحة".

وشدد "يتم علاج محمد صلاح وفقاً للبروتوكول الطبي المصري، تم اخطار ليفربول بتقارير رسمية، لم يتدخلوا في طريقة العلاج، صلاح يتم علاجه بالبروتوكول الذي يتم تطبيقه على أي مواطن مصري".

واختتم تصريحاته قائلاً "صلاح ملتزم بالعلاج والراحة ولا يوجد أي مشاكل وهناك حالة من الاطمئنان على حالته".