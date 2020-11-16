أشاد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، باستقبال منتخبنا الأول في توجو فور الوصول. وقال جمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الطائرة الخاصة التي استقلتها بعثة المنتخب قللت من الارهاق. وتابع: فندق الاقامة يبعد 15 دقيقة عن المطار، خضعنا لمسحة فور وصولنا وننتظر نتيجتها. وتابع: فندق الاقامة يبعد 15 دقيقة عن المطار، خضعنا لمسحة فور وصولنا وننتظر نتيجتها. واكد: الشعب هنا طيب وكان هناك وفد لنا وصل قبل وصول البعثة بأيام سهل علينا أمور كثيرة. وعن امكانية حضور جمهور المباراة قال: حتى الان بدون جمهور الا لو وصل تعليمات جديدة قبل المباراة. وعن امكانية حضور جمهور المباراة قال: حتى الان بدون جمهور الا لو وصل تعليمات جديدة قبل المباراة. وعن عدم سفر طارق مصطفى قال: فوجئنا بانتهاء جواز سفره، وبالفعل توجه اليوم وقام بتجديده وسوف يلحق بنا غدا. واختتم كلماته متحدثا عن حسام البدري قائلا: لم يطلب زيادة في عقده ولكن هناك بند بزيادة سنوية.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: البدري لم يطلب زيادة راتبه.. وطارق مصطفى سيلحق بالبعثة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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