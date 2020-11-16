شكرا لقرائتكم مليون و200 ألف جنيه تفصل انتقال نجم نادى مصر إلى الزمالك مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح وكلاء اللاعبين على نادى الزمالك، انتقال إسلام صالح، لاعب وسط نادى مصر، إلى قلعة ميت عقبة، مجانًا، لدعم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، حيث يتبقى فى تعاقد اللاعب مع ناديه موسمًا واحداً، ويقتضى بحصوله على مليون و200 ألف جنيه، لذا جاء طرح وكلاء اللاعبين على الزمالك إن ناديه لن يقوم بقيده فى قائمته بالموسم الجديد بعد الهبوط إلى دورى القسم الثانى لذا سيتمكن الأبيض من ضمه مجانا، حال الرغبة فى ضمه فى حالة عدم قيده بالقائمة الأولى لناديه.

ومن المقرر أن تعرض إدارة الزمالك، اللاعب، على البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، لحسم مدى إمكانية ضمه إلى الفريق من عدمه، فى الموسم الجديد، خاصة إن المرشح الأول للانضمام إلى الفريق لدعم خط الوسط هو نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، وحال تعثر المفاوضات بين الزمالك وناديه سيتم مناقشة السيناريوهات البديلة.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوض الفارس الأبيض لمباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولى.

يذكر، أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.