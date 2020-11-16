شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن سلامة طاهر محمد طاهر بعد الفحوصات طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية في النادي وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره في القلعة الحمراء أمس الأول ، السبت، وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم وقام الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادي من المقاولون العرب .

ورغم أن إدارة الأهلي كانت تُنسّق مع نظيرتها في المقاولون العرب طوال الفترة الماضية بشأن حقيقة مُعاناة طاهر محمد طاهر من إصابات وتأكد مسئولو الأهلي من سلامة اللاعب وعدم شكواه من آية آلام أو إصابات خطيرة وصعبة وأثبتت الفحوصات وتحاليل الدم الشاملة وكذلك الأشعة التى خضع لها اللاعب على "العضلات" أن طاهر طاهر سليم تماماً ولا يعاني من أية ألام من أي نوع وتواجد اللاعب في المران الصباحى للفريق أمس بملعب مختار التنش بمقر الجزيرة وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بطاهر محمد طاهر، قبل انطلاق المران الجماعى أمس، الأحد، بإقامة ممر احتفالا بالوافد الجديد ،وخاض الوافد الجديد للأهلى تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعى للفريق الأحمر قبل الانتظام بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية.

من جانبه ، أعرب طاهر محمد طاهر، عن سعادته بالوجود في ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بين زملائه بالفريق، وأضاف: «شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، مما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم»، وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة، وقال: «تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان».

وأكد طاهر أمنيته بالتوفيق لزملائه في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وأن تكون البطولة تتويجًا لموسم شاق بذل خلاله الجميع جهدًا كبيرًا ، وأضاف طاهر: «سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وتابع: أتمنى أن يكون الرقم فأل خير و"بشرة خير" عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب»، وأوضح أنه اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني، في جلسات تعارف بينهم اليوم، واستمع لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة ، وأضاف: «استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدًا، وأتمنى أن أكون موفقًا فيما هو قادم».

بعيداً عما سبق ، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى ، أن محمود وحيد، لاعب الفريق، أجرى فحصًا طبيًّا خلال الساعات الماضية وأثبت إصابته بثقل فى العضلة الخلفية، موضحاً أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعى وتأهيلى فى الجيم، وأن إصابته غير مزعجة، وسوف ينضم للتدريبات الجماعية للفريق بشكل منتظم عقب زوال آلام الخلفية.