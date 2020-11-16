شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي»: أعاني من كم الشائعات التي تطول الأهلي والزمالك ودوري حماية المؤسسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي العديد من إجراءات الصارمة لمواجهة التعصب وحالة الانفلات والتعصب بين الجماهير، خصوصًا على «السوشيال ميديا».

وقال «صبحي» لـ«المصري اليوم»: «سيتم التعامل بكل حزم وقوة من مروجي الشائعات ومبادرة نبذ التعصب هي رسالة للجميع أننا سنتابع ونراقب وسنتصدي لكل الشائعات من خلال الرد الرسمي من الوزارة ونشره عبر وسائل الإعلام».

وأضاف: «أنا كوزير للشباب والرياضة أعاني كثيرًا من كم الشائعات التي تطول بعض المؤسسات الرياضة والأندية الكبري وعلي رأسها الأهلي والزمالك وانا كوزير للشباب والرياضة دوري حماية المؤسسات والحفاظ عليها وعلي استقرارها وهدوء الأوضاع بها لأن هذا كله يصب في المصلحة العامة لمصر ويعطي انطباعًا وصورة مشرفة عن بلدنا أمام العالم كله لذلك أطلال الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات الموجهة التي يروجها أنصار كل جهة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، وأود أن أطمئنهم أنني لم ولن أتاثر باأي توجيهات لأصحاب المصالح الشخصية، أضع الصالح العام نصب عيني قبل أي تحرك وقبل أي قرار، خصوصًا في الأندية الجماهير والشعبية لأنها ترتبط في بعض الأحيان بنزول الجماهير للشارع وهذا لن يحدث أبدًا».

وتابع: «أما بخصوص الإجراءات الأخري فالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام تقوم بالدور الرقابي في الوسط الرياضي وستتخذ القرارات والعقوبات التي من شانها إعلام مصلحة الوطن والقضاء على التعصب والشائعات».

واختتم: «مبادرة التصدي للشائعات ونبذ التعصب ليس لها علاقة بمباراة الزمالك والأهلي في القمة الأفريقية، وأعد الجميع بأننا مستمرون في ضبط الوسط الرياضي على كافة المستويات قبل وبعد المباراة، لأننا نهدف لتوفير مناخ رياضي صالح للجميع ليس فقط لجماهير وأندية كرة القدم، فلدينا آلاف مراكز الشباب ومئات الأندية والهيئات والمؤسسات والاتحادات الأخري».

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