شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استمرار لجان التفتيش على الأهلي والزمالك كل 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يعي تمامًا الاهتمام الكبير الذي يسيطر على الشارع الرياضي المصري بشان عمل لجان التفتيش في الأندية والاتحادات، وتحديدًا داخل قلعتي الأهلي والزمالك.

وقال: «الأغلبية العظمي من الجماهير والمتابعين للوسط الرياضي، خصوصًا داخل الأندية الكبري وعلي رأسها الزمالك والأهلي، لم يصدر بشانها أي قرارات بناء على أعمال لجان التفتيش».

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لم يصدر عنا أي بيانات رسمية حتي هذه اللحظة بخصوص عمل لجان التفتيش التي تم تشكليها من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العام وتم منحها الضبطية القضائية لأول مرة ونحن كجهة رسمية منوط بها الإشراف المالي والإداري على كافة المؤسسات الرياضة وأوكد كافة المؤسسات الرياضة وليس نادي الزمالك فقط أو اللجنة الأوليمبية فقط أو النادي الأهلي فقط، لأن هذه اللجان مستمرة في عملها بشكل دائم ومستمر وليس لهذه الفترة فقط».

وتابع: «لجان التفتيش ستواصل عمليات التفتيش والمراجعة على كل المؤسسات حيث سنقود بتشكيل اللجان وإيفادها للمؤسسات والهيئات الرياضية بمعدل كل 3 شهور ولكي يطمئن الجميع فإن بعض اللجان انتهت بالفعل من عملها والبعض الآخر مازال يتابع التفتيش والمراجعة، ولسنا في عجلة من أمرنا ونمارس دورنا الرقابي ماليًا وإداريًا على أكمل وجه وفقًا لما يخوله لنا القانون والدستور واللوائح الخاصة».