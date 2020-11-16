شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا مساس بالأهلي والزمالك.. والقمة الأفريقية لا تمنعنا عن اتخاذ أي قرار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لن يقوم بالإعلان عن أي تقارير سواء في أندية أو اتحادات أو لجنة اوليمبية، موضحًا: «هذا لا يعني أننا نرهن إعلان القرارات بأي أحداث رياضية كما يردد البعض أننا ننتظر انتهاء مباراة القمة الأفريقية لإعلان قرارات ضد الأهلي والزمالك».
وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أنا كوزير للرياضة أعلن للجميع أنه لا مساس بالأهلي والزمالك كمؤسسات وطنية وكيانات جماهيرية كبيرة لكن في الوقت نفسه نمتلك حق المحاسبة في حالة وجود أي مخالفات والقانون يخول لنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت مخالفات مالية، وسنسلك الطرق والإجراءات القانونية وليطمئن الجميع الوزارة تمتلك كل الحلول وكافة الصلاحيات بالقانون».
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