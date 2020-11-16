شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في وزارة الرياضة .. و«صبحي»: تم بناء 4 أهرامات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حالة الطوارئ داخل الوزارة واللجنة المنظمة للمونديال لمتابعة العمل لأولمبياد طوكيو

وقال الوزير، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «أتابع شخصيًا عن كثب آخر الاستعدادات من خلال الاجتماعات الدورية ومتابعة خطة العمل ومن حين لأخر أقوم بعمل زيارات ميدانية للصالات الأربعة العملاقة التي ستقام عليها المباريات واستطيع ان أجزم أننا لدينا 4 أهرامات جديدة وليس صالات ألعاب تم تجهيزها على أعلي مستوي وبأحدث الأنظمة والأجهزة الذكية، وفقًا لأحدث صيحة عالمية في صالات الألعاب الرياضية».

وأضاف: «نلقي كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية والرئيس السيسي الذي منح البطولة رعاية خاصة باعتبارها الحدث الأول عالميًا على مستوى كرة اليد ومحفل دولي سيعكس للعالم كله قيم وحضارة ونهضة مصر الحديثة بفضل توجيهات قيادتها وبسواعد أبنائها».