شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: محمد صلاح ثروة قومية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجود بعض المشاكل والأزمات لبعض اللاعبين المرشحين لأولمبياد طوكيو.

وعاد الوزير ليوضح، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» على أنه لديه قناعة وأسلوب خاص في إدارة الملفات والأزمات وهي العمل بهدوء، «أو كما أطلقت عليه الحزم الهادئ بحيث أقوم بحل كل مشكلة لأي بطل أاوليمبي بشكل فردي من جلسة شخصية معه للتعرف على الأزمة والمعوقات وحلها في أسرع وقت، فضلًا عن توفير مدربين متخصصين لكل بطل أوليمبي مرشح للمنافسة على ميدالية في طوكيو لدرجة أننا شكلنا لجنة».

وأضاف: «فعلنا العديد من الأكواد الخاصة بفيروس كورونا وأنسب الطرق للتعامل معه حتي وإن أبدي البعض تخوفًا من تأثر هذه الجائحة على مسيرتنا في الأولمبياد فالتأثير لن يكون على لاعبينا فقط بل سيؤثر على كل لاعبي العالم لذلك لا داعي للقلق فنحن نراهن على إمكانيات وعزيمة وإصرار لاعبينا».

وتابع: «المؤشرات تؤكد أننا في الطريق الصحيح فها هي ميار الشريف تواصل تفوقها في التنس وهداية ملاك ونجمنا الدولي محمد صلاح الذي يعد ثروة قومية لمصر».