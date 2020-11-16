شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي»: المنتخب قادر على التأهل لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه غير قلق على المنتخب الوطني الأول في مباراته المقبلة أمام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

وقال «صبحي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الفوز الأخير على توجو مؤشر جيد وخطوة رائعة نحو إنعاش آمالنا في التأهل لأمم أفريقيا بعد التعثر في أول جولتين أمام كينيا وجزر القمر، وأعتقد أن الفوز بهدف محمود الونش على توجو سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في لقاء الإياب، والذي لو كُتب لنا الفوز به سيفرق معنا كثيرًا وسيضمن لنا قطع نصف المشوار نحو التأهل».