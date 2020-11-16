شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطالب الجماهير بالالتفاف حول المنتخب وإنجاح مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل وفق خطط ودراسات مسبقة على جميع الملفات وأهمها مبادرة نبذ التعصب والتصدي للشائعات والبداية كانت مع المنظومة الإعلامية لما لها من تأثير وقوة لإنجاح أي مبادرة هادفة، «لذلك اجتمعنا مع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتفقنا على إطلاق المبادرة من خلال جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية الكبرى، خصوصًا وأننا لدينا مهمة قومية مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومونديال اليد ونهائي إفريقيا ودورة الألعاب الأوليمبية».
وأضاف: «أنا شخصيًا أعتبر ان الهدف الأسمي من المبادرة هو التشجيع الانتماء لبلدك ولفريقك دون الصدام أو التجاوز في حق الأخر وهذا لن يتحقق إلا من خلال مشاركة جميع النجوم وعلي رأسهم نجوم كرة القدم».
وطالب الوزير الجميع بالالتفاف حول المنتخب والعمل سويًا على إنجاح بطولة ومونديال اليد.
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