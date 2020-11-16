شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر سعيد يحصد ذهبية الجائزة الكبرى للفروسية فى بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الفارس العالمى عبد القادر سعيد، لاعب المنتخب الوطني للفروسية، الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبري ببلجيكا إحدى أقوى البطولات العالمية في اللعبة بعدما حصد المركز الأول، وكان الفارس المصرى بعد القادر سعيد فاز ببرونزية الفروسية فى دورة ألعاب البحر المتوسط بعد شوط ترجيحى قوى أكمل فيه الدورة بـ 4 نقاط جزاء وبزمن 42.69 ثانية بفارق 0.02 ثانية عن الفارس الفرنسى صاحب الميدالية الفضية، الذى أكمل دورته بـ 4 نقاط جزاء أيضا وبزمن 42.67 ثانية.

ويعد عبد القادر من العناصر الأساسية لمنتخب مصر للفروسية، ومن الفرسان الذين يدعمهم الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، وينظم له العديد من المعسكرات التدريبية فى أوروبا للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.