شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، على لاعبيه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا خلال معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية، حتى لاتتكرر الذكريات السيئة التى صاحبت معسكر الإنتاج فى معسكره عقب قرار عودة الدوري، بعدما أصيب 18 لاعباً بالفريق بكورونا، ودخل فريق الإنتاج الحربي معسكر بالإسكندرية بداية من الخميس الماضى، والذى يستمر لمدة 10 أيام استعدادًا للموسم الجديد، وقرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى خوض أربع مباريات ودية لتجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا للدوري الجديد، حيث تقرر أن يواجه فريق الرجاء وسيراميكا كليوباترا بمعسكره بالإسكندرية ثم يلاقى أسوان وطلائع الجيش بعد العودة للقاهرة.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع ستة صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الآن هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.