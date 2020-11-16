شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى توجو: سيتم تجهيز ملعب مباراة الفراعنة بتكييفات محمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن الترتيبات الخاصة ببعثة منتخب مصر في فندق الإقامة وملعب المباراة الذي سيشهد لقاء المنتخبين المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا فى تصريحات تليفزيونية: "سيتم تجهيز ملعب مباراة مصر وتوجو بتكييفات محمولة لعدم توافر أجهزة تكييف في غرف الملابس".

وتابع: "تم التنبيه على اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بكافة الإجراءات الاحترازية والمسافة بين الفندق وملعب المباراة لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة".