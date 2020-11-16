شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتابع مباريات مصر وتونس والمغرب بسبب "دوليين" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو، مباريات منتخب مصر وتونس والمغرب، فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا، من أجل الوقوف على مستوى لاعبى الفريق الدوليين المتواجدين فى المنتخبات المختلفة، وذلك ضمن تحضيرات جهاز الفريق الأبيض للمنافسات القادمة لقلعة ميت عقبة.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة نادى مصر، التى ستقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوض الفارس الأبيض لمباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.

فيما يلتقى منتخب مصر مع توجو فى السادسة من مساء غد الثلاثاء، بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين، بدأ حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة توجو الماضية، بتشكيل مكون من: محمد الشناوى - محمد هانى - محمود حمدى الونش - أحمد حجازى - أحمد أبو الفتوح - محمد الننى - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.