شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: كفاية تنمر على طارق حامد.. والسولية مش أحق منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على أزمة طارق حامد مع منتخب مصر وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال مباراة توجو بالأمس، وقال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي: "كفاية تنمر على طارق حامد، مفيش لاعب في مصر يلعب وطارق حامد موجود، اللاعب اللى بيلعب بقلب وحماس وروح بقاله 5 سنوات أساسيا مينفعش يقعد احتياطي لعمرو السولية"، وتابع الغندور: "اللاعب زعلان، طبيعي الغيرة على قميص المنتخب تعمل أكثر منذ لك، ده علشان لاعب راجل عنده غيره وروح على بلده وقميص بلده".

وعقد حسام البدرى جلسة مع طارق حامد لاعب الفراعنة لاحتواء غضبه بعد نهاية اللقاء أمام توجو أمس فى الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتحدث البدرى مع طارق حامد وأكد له أنه لا يليق بلاعب كبير مثله أن ينفعل بهذه الطريقة بعد اللقاء، موضحا أنه دفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى البقاء بصفة أساسية لرغبته فى الهجوم والضغط وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع منتخب مصر فى المجموعة..وفى المقابل، رد طارق حامد بأن عصبيته نتيجة غيرته على قميص منتخب مصر ورغبة منه فى المشاركة بصفة دائمة مع الفراعنة لكنه لا يوجد لديه أزمة مع الجهاز الفنى.