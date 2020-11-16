شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد قدرة محمد هانى على الإنتظام فى تدريبات خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادي الاهلي أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق يحتاج إلى سبعة أيام على أقصى تقدير حتى يشارك في تدريبات الفريق الجماعية إستعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيخوض اللاعب برنامج تأهيلي الأيام المقبلة بالنادي للتعافي من إصابته الأخيرة التى تعرض لها في المنتخب الوطني الأول وكانت عبارة عن جذع في الرباط الخارجي للركبة.

وتسببت إصابة محمد هاني في خروجه من معسكر منتخب مصر الذي وصل توجو مساء أمس ، الأحد، لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2022) وجاءت إصابة ظهير أيمن الاهلي في لقاء مصر وتوجو أمس الأول بالقاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات والذي إنتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأثارت إصابة محمد هاني حالة من القلق بين جماهير الاهلي خوفاً من عدم لحاق اللاعب بنهائي أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري قبل أن يؤكد مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب سيخضع لفحص طبي غداً ، الثلاثاء، بالنادي وسيحتاج فترة من خمسة لسبعة أيام بعدها يعود للتدريبات الجماعية ليكون جاهزاً للنهائي الافريقي المُرتقب.