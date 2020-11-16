شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: كفاية انتقاد للمنتخب ومفيش خلافات بين حسام البدرى ومعاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد فضل رئيس بعثة منتخب نصر في توجو، وجود أي خلافات بين أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، وأن ما يثار في هذا الشأن لا وجود له، وقال محمد فضل خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "لازم يكون فيه مساندة للمنتخب ومينفعش نفضل طول الوقت أننا ننتقد بس، ولابد من مساندة منتخب مصر وحسام البدرى في هذه الفترة، وعندنا مدرب على أعلى مستوى هو حسام البدرى".

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى توجو مساء أمس، الأحد، لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2022) بعدما فازت مصر على توجو بهدف نظيف في الجولة الثالثة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول، السبت بإستاد القاهرة.

وأضاف محمد فضل: "لا يوجد خلافات بين أفراد الجهاز الفني ولا اللاعبين ولن نقبل بذلك وحسام البدرى لن يقبل ذلك، والأمور مستقرة والكل مركز على تحقيق الثلاث نقاط المقبل حتى تعود الأمور لمكانتها الطبيعية".

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وتابع محمد فضل: "لا توجد نيه لترشيح أحد من أفراد اللجنة الخماسية لانتخابات الاتحاد الأفريقى، كل ما أعرفه أن المهندس هانى أبو ريدة اللى كان بيفكر ولو نزل هنكون في ضهره ونكون مبسوطين وفخورين به".