اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 15/11/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزير الشباب يكرم الأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة غداً تنظم وزارة الشباب والرياضة حفل تكريم للأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة، والحاصلين على درجات الحافز الرياضى؛ لحصولهم على بطولات خلال العام الرياضى 2019/ 2020 ومجموع درجات 400 درجة فيما فوق. الإصابة تبعد محمد هانى عن مواجهة المنتخب الوطنى أمام توجو خرج محمد هانى، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من قائمة بعثة الفراعنة المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة، بعد ثبوت إصابته بجذع فى الرباط الخارجى للركبة، وفقا لنتائج الأشعة التى خضع إليها. 40 مليون جنيه تثير أزمة بين الأهلي وجيرالدو قبل الرحيل Advertisements يُجري مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مفاوضات مكثفة مع الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق لإنهاء الأزمة التى أثارها الأخير خلال الأيام الماضية، بإصراره على تقاضى قيمة عقده بالكامل من أجل الموافقة على الرحيل من النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. قرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، استبعاد عمرو السولية لاعب الأهلى والمنتخب من رحلة توجو لخوض مباراة الإياب الثلاثاء المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، بعدما تأكد إيقافه وعدم مشاركته فى مباراة الإياب لحصوله على الإنذار الثانى أمس فى المواجهة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود الونش. الإنتاج الحربى يعلن تلقيه عرضا تونسيا لضم باسم مرسى أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه تلقى عرضين للتعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق أحدهما تونسى وليس من بينهما الزمالك مؤكداً أن الاسماعيلى سبب فشل صفقة انتقال عامر عامر لصفوفه، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تلقينا عرضين للتعاقد مع باسم مرسى إحدهم من نادى تونسى والعرض الاخر ليس من الزمالك ولانزال فى مرحلة دراسة هذه العروض لتحديد مصير اللاعب خاصة أن مد فترة القيد منحنا الوقت الكافى للتمهل وحسم الموقف كاملا".

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