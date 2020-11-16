شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تفتح طريق النجاح أمام "رفعت" الزمالك مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور المصري نجاح الصفقة التي ابرمها النادي مؤخراَ وهي صفقة أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك بعدما تم التعاقد معه لمدة 3 مواسم مقابل 6 مليون جنيه فى صفقة يتوقع لها الجميع النجاح نظرا للإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب منذ أن خرج من صفوف إنبى .

وظهر اللاعب بقدرات فنية عالية خلال الموسم المنقضى عندما أعير لصفوف الإتحاد السكندرى ونجح فى لفت الأنظار بعدما أحرز العديد من الأهداف المؤثرة وصنع أكثر من هدف وبات مطلبا جماهيريا للبقاء داخل قلعة زعيم الثغر إلا أن تمسك مسئولى المصرى باللاعب أدت لتحويل وجهته لمدينة بورسعيد للانضمام لإبناء المدينة الباسلة .

والسؤال الذى يظرح نفسه هل يستطيع أحمد رفعت فرض اسمه بقوة مع المضرى مثلما فعل مع الإتحاد السكندرى وهناك عوامل ستساعد اللاعب على النجاح

Advertisements

خطة على ماهر

من العوامل التى ستساعد أحمد رفعت على النجاح الخطة التى يلعب بها على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى مبارياته هجوما مع كل الأندية وهو ما يسهل من مهمة اللاعب بعض الشئ الذى يحبز الكرة الهجومية خاصة وأنه يمتلك قدرات هائلة ويستطيع نقل الهجمات من أقل الطرق .

الإستقرار النفسى والإدارى

بعد انتقال اللاعب بشكل نهائى للمصرى البورسعيدى أصبح يعيش حالة من الإستقرار النفسى والإدارى ستظهر عليه خلال المباريات بعدما أصبح لاعبا داخل صفوف الفريق، عكس الموسم الماضى الذى كان يشارك مع الإتحاد وهو على ذمة الزمالك .

وجود لاعبين على مستوى عالى

بعد التعاقدات القوية التى أبرمها مجلس إدارة المصرى فى الفترة الأخيرة خاصة الهجومية منها ربما تكون دافع قوى لظهور أحمد رفعت بشكل جيد خاصة وأن سيكون لديه عدد من اللاعبين يعتمد عليهم فى بناء الهجمات وهو ما سيجعله حرا ويسهل من مهمته فى بناء الهجمات