شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: محمد عبد الشافى يحتاج 60 يوماً أخرى للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، أن محمد عبد الشافى لاعب الزمالك سيعود للملاعب بعد شهرين لعدم التئام الكسر، موضحاً أن اللاعب مازال يُعاني من أثار الإصابة في الكتف التى تعرض لها خلال مباراة الأهلي والزمالك يوم 22 أغسطس الماضي في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

ورغم أن تقارير صحفية قالت إن عبد الشافي بات قريباً من العودة للملاعب إلا أن حمادة طلبة خرج بتصريحات مُغايرة قال فيها إن ظهير أيسر فريق الزمالك مازال يحتاج قرابة الـ60 يوماً للتعافي من إصابة الكتف التى تعرض لها في القمة الأخيرة.

وقال حمادة طلبة خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: أن المنتخب أمام توجو أمس الأول ، السبت، في تصفيات أمم أفريقيا 2022 حقق هدفه وهو الفوز بالثلاث نقاط والدفاع ظهر بشكل مميز في المباراة ، وخصوصا الونش الذي قدم مباراة كبيرة جدا".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الأرجنتينى كوبر كان على حق في كل قرارته بشأن المنتخب والمهم النتائج وليس الأداء، وكان بيقول أنا ببنى منتخب لمصر للسنوات المقبلة، وشوفنا لما جبنا مدرب علشان نعمل أداء كويس إيه اللى حصل لم نحقق شيء".

وعن لاعبى الأهلى والزمالك، قال حمادة طلبة: لاعيبه الاهلى والزمالك أصحاب ومفيش فرق بينا في المنتخب وكنا بنقعد مع بعض، ومؤمن زكريا ربنا يشفيه وجنش كان بيعملوا دويتو جامد ودول أخفف دم كانوا مع المنتخب، وجنش كان بيشيل الضغط من على اللاعبين ومرة فى ماتش القمة بتاع كأس مصر اللى الزمالك فاز 2 /0 فيه، كان لم يطلع ياخد أوفر كان بيقولى شوف النطة دى".

وأضاف حمادة طلبة: "محمد عبد الشافى صديقى وللأسف لسه أمامه شهرين بعدما عمل إشاعة ووجد الكسر لسه زى ما هو وسيعود للملاعب وهيكسر الدنيا، وعبد الله جمعة ظهر بمستوى جيد في مركز الظهير الأيسر وقادر على تعويضه".

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وتابع حمادة طلبة: "لقطة مواجهة مصر ونيجيريا غيرت حياتى وخلت جماهير الأهلى تحبنى وكان فيه صحفيين معانا في الطائرة وإحنا رايحين نيجيريا كانت بتنتقدنى، وخضعت للعلاج لمدة شهر بعد هذا الإنقاذ".