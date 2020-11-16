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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينهم محرز وزياش.. أبرز 10 نجوم لم يمثلوا منتخبات الميلاد

الإثنين 16 نوفمبر 2020

الخليج 365

يملك العديد من اللاعبين فرصة اللعب لأكثر من منتخب، سواء بسبب اختلاف جنسية والديهم، أو محل الميلاد، أو غير ذلك من الأسباب.



ومن بين اللاعبين الذين امتلكوا فرصة اللعب لأكثر من منتخب، هؤلاء الذين وُلدوا في بلد، بينما كان آباؤهم ينتمون لبلد آخر، فاختاروا تمثيل منتخب آبائهم.

صحيفة "آس" الإسبانية أعدت تقريرا عن أبرز اللاعبين الذين مثلوا بلدا آخر غير البلد الذي وُلدوا فيه.

ثنائي عربي

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين، يأتي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي وُلد في بلدية سارسيل، شمالي فرنسا، والتي تبعد كيلومترات قليلة عن العاصمة باريس.

وعلى الرغم من مولده في فرنسا، إلا أن محرز فضل تمثيل المنتخب الجزائري، وهو البلد الذي ينتمي إليه والداه، ليكون أحد أبرز نجوم "محاربي الصحراء".

اللاعب العربي الآخر كان المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي وُلد في مقاطعة فلوفيلاند الهولندية.

ورغم أن زياش مثل منتخب هولندا في مراحل الشباب، إلا أنه اختار تمثيل المنتخب المغربي في عام 2015، وهو البلد الذي وُلد فيه والداه.

حضور أفريقي

القائمة شهدت وجود بعض اللاعبين الأفارقة، الذين اختاروا تمثيل منتخباتهم الأصلية، رغم ميلادهم في البلاد الأوروبية.

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ويأتي على رأس القائمة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي، المولود في بلدية لافال الفرنسية، قبل أن يختار تمثيل بلد والده.

اللاعب الآخر هو السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، الذي وُلد في جبال الفوج بفرنسا.

ورغم مشاركته مع المنتخب الفرنسي تحت 20 عاما، إلا أنه لم يتلقى دعوة للمشاركة مع المنتخب الأول، ليمثل السنغال منذ عام 2015.

المدافع الآخر جويل ماتيب، لاعب ليفربول، اختار تمثيل منتخب الكاميرون بسبب والده، رغم مولده في مدينة بوخوم الألمانية.

اختيارات أخرى

كما ضمت القائمة عددا آخر من اللاعبين، في مقدمتهم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، الذي وُلد في فرنسا، ولكنه نشأ في الأرجنتين، ليختار تمثيل منتخبها.

الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وُلد في سانتا كاترينا بالبرازيل، ولكنه اختار تمثيل "الآزوري" مع منتخبات الشباب منذ عام 2012.

تياجو ألكانتارا وُلد في إيطاليا، ولكنه يمتلك الجنسيتين الإسبانية والبرازيلية، قبل أن يختار تمثيل "الماتادور" خلال السنوات الماضية.

وضمت القائمة أيضا الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط إشبيلية الإسباني، الذي وُلد في سويسرا، وقام بتمثيل منتخبات الشباب فيها.

وعاد لاعب برشلونة الإسباني السابق ليمثل المنتخب الكرواتي الأول ويحقق معه وصافة كأس العالم 2018، قبل اعتزال اللعب على المستوى الدولي.

الصاعد بقوة إيرلينج هالاند وُلد في مدينة ليدز بإنجلترا، ولكنه فضل تمثيل منتخب النرويج الذي ينتمي إليه والده.