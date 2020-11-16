شكرا لقرائتكم خبر عن «بيديرسن» تخطف كأس غولف أرامكو السعودية والان مع التفاصيل
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للغولف وغولف السعودية ياسر بن عثمان الرميان البطلة بيديرسن بعد جولة كسر التعادل في البطولة التي شهدت مستويات عالية، لتدخل تاريخ الغولف في المملكة من أوسع أبوابه كونها صاحبة أول لقب لبطولة نسائية احترافية للغولف على أرض المملكة.
وشهدت البطولة منافسة شديدة بين نخبة لاعبات الغولف العالميات، إذ حلّت السويدية كارولاين هيدوال ثالثة بتسجيلها 8 ضربات تحت المعدل، في حين تقاسم المركز الرابع بـ7 ضربات تحت المعدل كل من الهولندية آن فان دام والأسترالية ستيفاني كيرياكو.
وقالت البطلة بيديرسن: «أنا سعيدة جداً بالفوز بلقب البطولة، ومن الرائع أن أكون أول لاعبة تفوز ببطولة نسائية احترافية للغولف في المملكة. لقد كانت منافسة قوية وقريبة جداً مع جورجيا في الجولة الحاسمة، ولكني حافظت على تركيزي وقمت بتسديد ضربات جيدة».
وأضافت قائلة: «أحببت الوجود هنا حقاً، فالمكان جميل، وجميع الأمور التنظيمية كانت على أعلى مستوى، ويمكن مقارنتها ببطولات الجولة الأوروبية الكبرى الأخرى. لقد جعلونا نشعر بالأمان، إذ تم الالتزام بجميع إجراءات السلامة الاحترازية مما مكنا من التركيز على اللعب وعدم القلق بشأن تلك الأمور».
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