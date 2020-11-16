شكرا لقرائتكم موسيماني يمنح لاعبي الأهلى راحة من المران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الأثنين، بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق بفيادة بيتسو موسيماني ..وكان الفريق قد أدى تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وتضمن المران بعض الوحدات التدريبية الترفيهية ، ويستأنف الأهلي تدريباته غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم٢٧ نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى ، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الجديد، سينتظم في مران الفريق الأسبوع المقبل وأعلن الأهلي تعاقده رسميًا مع بدر بانون المدافع السابق لفريق الرجاء المغربي لمدة أربع سنوات قادمة ..وكان «بانون» قد أعرب عن فخره وسعادته بالانضمام لصفوف الأهلي، مؤكدا أنه يسعى للتويج بجميع البطولات المحلية والقارية مع الفريق، وأكد بانون أنه سيقاتل مع زملائه في الفريق لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من الألقاب.