الصراع يشتعل.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا بعد فوز جزر القمر على كينيا

كتب: ضياء السقا

حقق منتخب جزر القمر، الفوز على نظيره الكيني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وبذلك اعتلى جزر القمر صدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، يليه المنتخب المصري وصيفا بـ5 نقاط، ثم كينيا ثالثا بـ 3 نقاط، وتوجو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني، يحل ضيفا على نظيره منتخب توجو، بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة.

وكان الفراعنة قد فازوا على توجو في القاهرة، بهدف نظيف أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات.

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وتحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنين عن الفوز على توجو، قائلا إن لاعبي المنتخب حققوا فوزا مهما على منتخب توجو، في المباريات المؤهلة لتصفيات أمم أفريقيا، كما أنه راضٍ عن أداء اللاعبين خاصة في الشوط الأول من المباراة، بينما تراجع أداء المنتخب في الشوط الثاني بسبب الإجهاد البدني للاعبين، نتيجة المباريات المستمرة للاعبين مع أنديتهم سواء بالداخل أو الخارج. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعن غضب طارق حامد لاعب وسط المنتخب، بسبب تغييره أثناء المباراة، أضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه لم يكن هناك أي غضب من طارق حامد: "مفيش أي مشكلة خالص، اللاعب ده من اللاعيبة الممتازة، وكل لاعبي منتخب مصر ممتازين بصراحة".

وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى أن النتيجة كانت جيدة نوعًا ما نظرًا للصعوبات التي عاشها المنتخب: "مينفعش أطلب الانسجام كله مرة واحدة بعد المدة الطويلة من التباعد دي، ده كلام مش منطقي تماما، وجود محمد صلاح، في الملعب النهاردة لو حصل كان هيبقى فيه إضافة كبيرة، بس برضو اللاعبين اللي كانوا موجودين لم يقصروا".