رسميًا.. مرتضى منصور ’’ساقط‘‘ في انتخابات النواب.. والإعادة بين 4 مرشحين في ميت غمر.. ورئيس الزمالك: ” أقسم بالله أنا ماسقطش ”

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميًا، خسارة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

وأعلن لاشين إبراهيم، أسماء 4 مرشحين، من المقرر أن يخوضوا جولة الإعادة في ابدائرة ميت غمر، وهم بدوى عبداللطيف هلال مرشح حزب الوفد الجديد، وأحمد الألفي، مرشح مستقبل وطن، وعبدالفتاح البحراوي، مرشح حزب المؤتمر، والدكتور محمود العزب، مرشح مستقل.

يشار إلى أن المرشح مرتضى منصور، كان يخوض انتخابات مجلس النواب في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ولم يتمكن من حسم مقعد في الجولة الأولى، أو الترشح لخوض جولة الإعادة.

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تحدث عن نتيجته فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب والتي جرت خلال الأيام الماضية.

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وقال مرتضي منصور في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بطمئن الجماهير أنا بخير أنا طالع الأول وماشي الأول.

وتابع مرتضي منصور في حديثه: أنا كان مشكلتي إن اليوم ده حصل فيه حاجة غريبة، عايز اعرف إزاي أحمد موسى وعمرو أديب بعد فرز أربع صناديق علما إني خارج سباق الانتخابات”.

وأردف: ” أنا كنت نائب عن دائرة محترمة تعدادها 200 أو 300 ألف لكني الآن رئيس لنادي جماهيره 50 مليون”.

واختتم مؤكدا: ” أقسم بالله أنا ماسقطش وشرف بلدي مصر مرتضى منصور ماسقطش”.

وعن وزير الشباب والرياضة قال:ازاي يعني مازارش مرتضى وراح زار الخطيب لما كان عيان.

واختتم: ” بكرة الناس هتعرف إني ماسقطتش والناس كلها كانت متابعة الانتخابات وعارفة أنا لحد الصندوق 121 كنت الأول مش معقول الأربع صناديق الأخيرة هي اللي فرقت”.