«راضي عن الأداء.. مفيش مشاكل مع طارق.. راضي على عدم ضم كهربا».. 10 تصريحات للبدري مع عمرو أديب.. والإعلامي يحرجه على الهواء

حالة من الغضب والاستياء تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأداء المتواضع للمنتخب الوطني بقيادة مدربه الوطني حسام البدري والذى انتهى إلى فوز المنتخب بهدف لا شيء على حساب منتخب توجو.

ونجح المنتخب المصري بقيادة حسام البدري من تحقيق أولى انتصاراته كمدير فني للمنتخب على حساب منتخب توجو بهدف دون رد عن طريق محمود الونش، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

"رأسية الونش" في مرمى منتخب توجو ضمنت لمصر أول ثلاث نقاط في المجموعة، وسط أداء باهت من الفراعنة على ملعب ستاد القاهرة، وضع حسام البدري تحت ضغط كبير من الجماهير بسبب الأداء غير المتوقع للمنتخب.

وتصدر اسم حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب الأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب المصري، وسط غضب كبير من الجماهير بسبب مستوى الفراعنة على الرغم من ضمه لاعبين كفء على مستوى عالي، سواء المحترفين، أو اللاعبين المصريين الذين تمكنوا من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وظهر حسام البدري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للحديث عن غضب الجماهير، وأداء المنتخب المصري في المباراة أمام نظيره التوجولي.

واستعرض موقع "الوطن" أبرز 10 تصريحات لحسام البدري مع الإعلامي عمرو أديب:



1- راضي عن أداء المنتخب أمام توجو



على الرغم من غضب الجماهير من أداء المنتخب المصري، ألا أن حسام البدري أكد رضاه الكبير عن مستوى وأداء الفراعنة أمام نظيره توجو، قائلا: "راضٍ عن أداء اللاعبين خاصة في الشوط الأول من المباراة، الشوط الثاني حصل فيه تراجع شوية في الأداء، بسبب الإجهاد البدني للاعبين وهذا الإجهاد نتيجة المباريات المستمرة للاعبين في أنديتهم سواء بالداخل أو الخارج.

2- "غضب الجمهور على راسي"



ورد "البدري" على الانتقادات والهجوم الكبير الذي ناله عقب الفوز على توجو قائلا: "على راسي غضب الجمهور، ولكن يجب على الجميع أن يعلموا بأن كل مرحلة لها صعوباتها وتحدياتها، فالفترة الأخيرة كان الفريق يتجمع كل فترات طويلة، ومُعسكر المنتخب تم على ثلاث فترات".

3- "لم أسمع أي شيء عن وجود مدرب أجنبي للمنتخب"



ورد "البدري" على ما تردد في الفترة الماضية عن المطالبة بمدير فني أجنبي قائلًا: "مسمعتش حاجة عن الموضوع ده خالص"، ليحرجه "أديب" على الهواء قائلا: ""لا موجود واتعمل بيه هاشتاج".



4- لا يوجد أي مشاكل مع طارق حامد



وعن انفعال طارق حامد عقب المباراة، أكد أنه لا يوجد أي مشاكل مع طارق حامد، "مفيش أي مشكلة خالص، اللاعب ده من اللاعيبة الممتازة، وكل لاعبي منتخب مصر مميزين بصراحة".

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5- الفوز على توجو أشبه بولادة متعثرة



وعن الفوز الصعب الذي حققه على توجو عقب قائلا: "الحمد لله حصلنا على الثلاثة نقاط، كانت مبارة أشبه بولادة متعثرة، بشكر اللاعبين على إصرارهم على تحقيق الفوز وتعتبر خطوة كبيرة في مشوار التأهل الأفريقي".

6- لست نادمًا على عدم ضم "كهربا"



وعن عدم ضم اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" علق قائلا: ""أندم على إيه؟ كل مرحلة وليها اختيارتها، والباب مفتوح الفترة المقبلة لكل اللاعبين".

7- لدينا 3 ركلات جزاء في المباراة كانوا سيغيروا رأي الجماهير



ويرى "البدري" أن المنتخب المصري استحق ثلاث ركلات جزاء في المباراة كانوا سيغيروا رأي الجماهير في الأداء والنتيجة، قائلًا: "إحنا لينا 3 ضربات جزاء اليوم لو كانوا دخلوا أهداف واتحسبوا كان الكلام هيتغير ورأي الناس هيتغير".

8- تواجد محمد صلاح أمام توجو كان سيضيف الكثير



وأكد مدرب منتخب مصر على أن تواجد محمد صلاح ومشاركته أمام توجو كانت ستضيف الكثير بالتأكيد للمنتخب المصري، وتزيد من خطورته.

9- اطمئن على محمد صلاح طوال الوقت



وكشف عن تواصله الدائم مع محمد صلاح من أجل الاطمئنان عليه، متابعًا: "بنطمن عليه على طول، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كان في الفندق، والصحة بعتت مندوب ليها للاطمئنان على صلاح، وحالة صلاح مستقرة جدا، مش هتاخذ فترة طويلة وهنعمل مسحة وتبقى سلبية".

10- الباب مفتوح لكل اللاعبين للانضمام للمنتخب الفترة المقبلة



وأكد "البدري" على أن الباب مفتوح أمام كل اللاعبين للانضمام إلى المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل مرحلة ولها اختياراتها، وهو غير نادم لعدم ضم أي لاعب.