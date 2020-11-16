كيف أنتقلت كورونا لمحمد صلاح؟.. حارسه الشخصي يوضح!

بعد إعلان اتحاد الكرة عن إصابة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني بفيروس كورونا، خلال تواجده للمشاركة في مباريات منتخب مصر في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية، ظهرت عدة تصريحات للأطباء عن سبب انتقاله للعدوى، وآخر تطورات الحالة الصحية للاعب.

كشف كريم عبده الحارس الشخصى للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر عن كواليس إصابته بفيروس كورونا، نافيا عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية في حفل زفاف شقيقه نصر، مؤكدا علي حرصهما علي ارتداء الكمامة طول الوقت، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"الحمد لله رب العالمين أنا بخير وفي فضل ونعمه من ربنا شكرا لكل واحد اتصل بيا أو بعتلي رسالة وأسف إني مقدرتش أرد علي كل الناس ".

وتابع: "الكمامة مفارقتنيش أنا وصلاح في الفرح، وكان كل لما يسلم علي حد قصاد الناس كلها كنت برش كحول علي ايده وإيدي وبدلته، وبفضل ونعمة ربنا سبحانه وتعالي عليا إني كنت ملتزم لأبعد الحدود بالإجراءات الاحترازية حفاظا عليه وعليا". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف: "وأخيرا ربنا يشفي صلاح يارب ويبعد عنه كل شر وعين وهو قدها إن شاء الله وهتعدي بسرعة بفضل ربنا وقدر الله وما شاء فعل".

من ناحية أخري، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية للاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعاني من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.

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وتابع حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، نتعامل مع الحالة المصابة للاعب، وأجرينا الحزمة العاجلة وذهبنا مستشفى دار الشفاء، قائلا:" عملنا الإشعة المقطعية وكانت سلمية وكان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء".

وأكمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بعدها في صرف العلاج الخاص ببروتوكول فيروس كورونا، ووضعنا العلاج الذى نثق فيه وأرسلنا تقرير لنادى ليفربول وحالة اللاعب جيدة للغاية وهو فى منتنهى التعاون.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، واللاعب لن يسافر إلى الخارج وفي اليوم الخامس بداية من بداية العلاجي سيجري مسحة طبية أخري".