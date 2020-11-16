عمرو السولية يغادر معسكر المنتخب وطارق حامد يرفض خوض التدريبات مع الفريق

غادر عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني، لغيابه عن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، أمام توجو، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب إيقافه؛ لحصوله على إنذارين.

ونال عمرو السولية الإنذار الثاني له في المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني، أمس، على نظيره التوجولي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى ضمن مواجهات الجولة الثالثة، وسجله محمود حمدي “الونش”.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى توجو في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة، لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد، لا سيما أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني فضل إراحة اللاعبين من التدريبات اليوم.

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أزمة طارق حامد

غادر طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر، ملعب مواجهة توجو غاضبًا عقب انتهاء المباراة، اعتراضا على عدم المشاركة أساسيًا، حيث دفع حسام البدرى المدير الفنى باللاعب للمشاركة فى المباراة بالدقيقة 82 بدلاً من عمرو السولية، فى المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وعبر طارق حامد عن غضبه بتحطيم كل ما جاء فى طريقه، قبل الوصول لغرف خلع الملابس، وحاول طارق مصطفى مدرب الفريق احتواء الموقف، وأرسل إدارى للاعب من أجل أن يأتى لخوض التدريبات مع اللاعبين الذين لم يشاركو فى المباراة لكنه فى البداية رفض قبل الموافقة والعودة لأرض الملعب.