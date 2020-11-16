شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد اللقانى مدرب طائرة الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب محمد اللقانى، مدرب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بفيروس كورونا وفقاً لتقارير ومعلومات من داخل فريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، فيما لم يُعلن مسئولو النادي أو جهاز الكرة الطائرة بالزمالك بشكل رسمي عن إصابة اللقاني بكورونا ولا عن لاعبين آخرين في الفريق، حسبما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السويشيال ميديا".

وتولى محمد اللقانى، مدرب منتخب الشباب الأسبق للكرة الطائرة، القيادة الفنية للفريق الأول بنادى الزمالك مؤخرا خلفا لحسام عبد العزيز بعد خسارته الدورى والكأس هذا الموسم، ولم يحقق فريق طائرة الزمالك أى بطولة هذا الموسم، مما دفع الإدارة إلى استعادة اللقانى الذى سبق، وقاد تدريب الفريق قبل أن يقود عدد من الأندية الإماراتية خلال الفترة الماضية.