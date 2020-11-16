شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: الأهلاوية بيستخدموا أسلوب موسيمانى فى "التنويم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي والزمالك التي تجمع الفريقين في نهائي إفريقيا المتداول إعلاميا تحت مسمى "نهائي القرن" على لقب دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجارى، وأوضح عيد عبد الملك عبر قناة الزمالك أنه يرفض الثقة الزائدة فى القطبين قبل اللقاء، قائلا: "بلاش نبرة التعالى من الطرفين عشان الزمالك فى أسوأ حالاته وهو مركز رابع كسب الأهلى عادى".

وأكمل نجم الزمالك السابق: "للأسف هناك نبرة من الزملكاوية أن الفريق هيكسب الأهلي وده غلط، لآن الزمالك وهو في أسوء حالاته كان بيكسب الأهلي والعكس صحيح، وفي ناس بيستخدموا أسلوب موسيماني في تنويمنا بأننا الأفضل، المباريات دي ليس لها توقعات".

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وأكد أحمد عبد الملك أنه لا يمانع عودة باسم مرسى للزمالك حال احتراف مصطفي محمد مهاجم الفريق الحالي، وفسّر أحمد عيد: "لو مصطفى محمد هيحترف، ولو متعاقدناش مع مهاجم جيد ويفرق معانا، فما المانع في عودة باسم مرسي.

وتابع: "عودة حميد أحداد أفضل من وجود كاسونجو، لأنه لاعب مميز ومقاتل، وأدى موسم جيد مع الرجاء المغربي".