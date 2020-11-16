شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يقود الجبهة اليمنى للأهلى فى نهائى أفريقيا حال غياب محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، حالة من القلق بعد تلقى خبر تعرض محمد هانى الظهير الأيمن للفريق للإصابة بجذع فى الرباط الخارجى للركبة، وفقا لنتائج الأشعة التى خضع لها اللاعب، بعد مشاركته مع منتخب مصر فى مواجهة توجو أمس السبت، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

ويخضع محمد هانى لبرنامج تأهيلى مكثف مع فريقه للحاق بمباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، وفى حالة عدم جاهزية اللاعب سيكون أمام الجهاز الفنى للمارد الأحمر خياران الأول الدفع بحسين الشحات فى مركز الظهير الأيمن، حيث يعد الشحات أفضل من يقوم بهذا الدور فى صفوف الفريق بالوقت الحالى، لاسيما وأن اللاعب عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التى اشتكى منها فى العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة فى التدريبات خلال الفترة الماضية.

ويأتى رامى ربيعة مدافع الفريق، الخيار الثانى لبيتسو موسيمانى فى تعويض محمد هانى بالنهائى الأفريقى، حيث يُجيد ربيعة اللعب فى هذا المركز أيضًا، لاسيما وأن ربيعة عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية أيضًا بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة طنطا يوم 26 سبتمبر الماضي وكانت عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.

وخرج محمد هانى، من قائمة بعثة الفراعنة المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة، بعد ثبوت إصابته بجذع فى الرباط الخارجى للركبة، ليصبح أحمد توفيق ظهير أيمن بيراميدز الأقرب لتعويض غياب هانى عن صفوف الفراعنىة فى مواجهة توجو المقرر له بعد غد الثلاثاء بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.