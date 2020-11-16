شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يتداولون صورة لمحمد صلاح على شواطئ الجونة فى رحلة التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، خلال جلوسه على أحد الشواطئ بمدينة الجونة، وذلك فى رحلته للتعافى من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً ومنعه من المشاركة مع منتخب مصر فى مباراتى توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.



محمد صلاح

وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وأنه سيقيم هناك فى فيلا على البحر، وأوضح المصدر أن محمد صلاح سيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة ولم تظهر أى أعراض عليه، ويأتى سفر نجم منتخبنا الوطنى للجونة لاستكمال فترة العزل الطبى هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم.