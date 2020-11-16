شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يواصل الجدل: أدرس عروض للعودة إلى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، تصريحاته المثيرة عن العودة من جديد للملاعب، أو الاعتزال بشكل نهائى، حيث أكد إنه يدرس عروض للعودة للملاعب من جديد، قائلاً "أدرس عرض للعودة للملاعب من جميع الاتجاهات وجاهز للعب لأى نادى يضيف لتاريخى ومشوارى وأن أكون إضافة للمكان اللى ألعب ليه وبدنيا وفنيا جاهز ومحافظ على لياقتى".

وكشف السد العالى، أنه غير قلق على مركز حراسة مرمى منتخب مصر بوجود الثلاثى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش"، أضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 1": "محمد الشناوى لم يتعرض للاختبار في مباراة توجو، وهو في فورمة تؤهله للتصدى لأى كرة أو فرصة سيتعرض لها".

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وتابع الحضرى: "مش قلقان على حراسة مرمى منتخب مصر والمركز ينحصر بين محمد الشناوى ومحمد أبو جبل، ولو هضيف ثالث لهم هيكون جنش، وكل حارس يتألق المفروض يتقيم على البطولة اللى بيلعب فيها وليس على حساب المنتخب".

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني، ويواجه الفراعنة توجو فى الجولة الرابعة غدًا الثلاثاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 في المركز الثانى فى المجموعة السابعة، خلف منتخب جزر القمر صاحب المركز الأول برصيد 8 نقاط بعد الفوز على كينيا اليوم، الذى يقبع في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.