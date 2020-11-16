شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى توجو: المنتخب يعود مساء الثلاثاء والأمطار تسقط بغزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام حسين، سفير مصر فى توجو، عن كواليس برنامج المنتخب الوطنى فى توجو، بعد وصول البعثة المصرية من أجل خوض مباراة العودة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وقال السفير المصرى فى تصريحات لقناة الأهلى: "الأمطار تسقط هنا بغزارة ولكن لفترة قصيرة، ولا نعرف موعد سقوط الأمطار إلا قبلها بوقت قليل، من ضمن الإجراءات التى فرضتها الحكومة بسبب كورونا هو منع استضافة البطولات المجمعة والتى تضم العديد من الدول.

وأضاف السفير: "أى بطولة كانوا سيستضيفونها تتعرض للتأجيل أو الإلغاء وتصادفت البطولة التى كان يخططون لها مع موعد مباراة مصر، ونظراً لأن الوضع مختلف فلم يترددوا فى استضافة المنتخب لأنه لن يكون هناك اختلاط".

Advertisements

واستكمل: "المنتخب أجرى المسحة بالفندق وسيكون التدريب غداً على ملعب المباراة فى نفس توقيت المباراة أيضاً فى تمام الساعة الرابعة، وفارق التوقيت بين توجو ومصر ساعتين فقط ، وواصل: "المنتخب سيعود مساء الثلاثاء بعد المباراة بفترة وجيزة إلى مصر".

وأضاف السفير حسام حسين: "فى توجو لم يكونوا متوقعين النتيجة أو الأداء الذى حدث فى مباراة الذهاب بالقاهرة، وهذا ما جعلهم يطمعون فى مباراة العودة، لأن التوقعات بسبب فارق الإمكانيات كانت تشير إلى فوز المنتخب الوطنى بنتيجة كبيرة وليس بهدف واحد، ولذلك ارتفع سقف التوقعات".

واختتم: "الجمهور هنا مسالم جداً، ويعتبر مواجهة مصر مباراة للفرح وليست للمنافسة لأنهم لا يرون النجوم الكبار والفرق الكبيرة كثيراً".