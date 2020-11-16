شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب يجدد جواز سفره ويلحق بالبعثة فى توجو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر، إجراءات تجديد جواز سفره، ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفراعنة في توجو غدا الاثنين بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفراعنة اليوم الأحد إلى توجو، بعدما فوجئ طارق مصطفى بانتهاء جواز سفره، قبل إقلاع الطائرة ليتخلّف عن السفر مع الفريق وينجح في الساعات الماضية في إنهاء إجراءات تجديده، على أن يلحق بالبعثة غدا.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو بعد غد الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.