شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: محمد صلاح حالته بسيطة وعملنا أشعة مقطعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب في تحسن كبير ونتواصل معه يوميا، وقال "حسنى"، خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "محمد صلاح حالته بسيطة جدا وعملنا أشعة مقطعية هو الحمد لله حالته حاليا أحسن النهاردة والأعراض خفيفة جدا".

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب على تواصل يوميا مع محمد صلاح وحالته مستقرة جدا، والمسحة المقبلة يوم الخميس الجمعة وأمامه 10 أيام للعودة لحياته الطبيعية".

وتابع الدكتور حسام حسنى: "مسموح للمريض بفيروس كورونا قيامه بالتدريبات الرياضية بشكل خفيف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

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وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وأنه سيقيم هناك فى فيلا على البحر، وأوضح المصدر أن محمد صلاح سيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة ولم تظهر أى أعراض عليه، ويأتى سفر نجم منتخبنا الوطنى للجونة لاستكمال فترة العزل الطبى هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم.